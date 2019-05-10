Kocaeli'de terör örgütü propagandası operasyonu

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Devrimci Sosyalist İşçi Hareketi terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri iddia edilen S.Ç., O.A. ve G.K.'yi gözaltına aldı. Terör örgütlerinin propagandasını yapma, suçu ve suçluyu övme suçlarından gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Devrimci Sosyalist İşçi Hareketi terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri iddia edilen S.Ç., O.A. ve G.K.'yi gözaltına aldı. Terör örgütlerinin propagandasını yapma, suçu ve suçluyu övme suçlarından gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.