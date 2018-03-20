Kocaeli'de terör operasyonu: 9 gözaltı

İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'de, terör örgütü PKK/KCK adına eylemlerde bulunarak, örgüte eleman temin ettikleri ve sosyal medyadan örgüt propagandasında bulundukları iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, PKK/KCK ile bağlantılı kişileri ortaya çıkarmak amacıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü adına Kocaeli'de eylemlerde bulundukları, örgüte elaman temin ettikleri değerlendirilen 4 kişi ile sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bugün düzenlediği eş zamanlı operasyonla G.C., Y.M., C.A.K., F.A., Ş.D., K.O., Ş.Y., Ö.K. ve F.B. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 4 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 4 adet mermi, terör örgütü amaç ve faaliyetleri doğrultusunda yazılmış kitap, dergi ile dijital materyaller, örgütsel bezler ve poşular ele geçirildi. Polis, 5 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.