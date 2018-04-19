ümraniye escort

İstanbulda en iyi hizmet veren evden eve nakliyat şirketleri beylikdüzü evden eve nakliyat beykoz evden eve nakliyat bostanci evden eve nakliyat kurtköy evden eve nakliyat dış cephe mantolama pendik evden eve nakliyat
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gazetecilerin acı kaybı, Aydın Şentürk hayatını kaybetti
Sabah Gazetesi Yurt Haberler Müdürü...
İYİ Parti seçime girebilecek mi? İşte cevabı...
İYİ Parti seçime girebilecek mi?
Erdoğan: Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik
Erdoğan, Erken seçi tarihini açıkladı
Yolcu uçağı acil iniş yaptı, bir yolcu öldü
Yolcu uçağında dehşet saatleri

Kocaeli'de terör operasyonlarında gözaltına alınan 17 kişi adliyede

KOCAELİ'de, terör örgütleri DEAŞ ve PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada paylaşılan, terör örgütü elebaşı...

Kocaeli'de terör operasyonlarında gözaltına alınan 17 kişi adliyede
KOCAELİ'de, terör örgütleri DEAŞ ve PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada paylaşılan, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününde üzerinde Kürtçe yazıların olduğu pastanın başında çocukların yer aldığı fotoğrafla ilgili çalışma başlattı. Küçük yaştaki çocukları pastanın etrafında toplayıp fotoğraf çeken, kendileri fotoğraf karesine girmeyen kişilerin HDP Çayırova ilçe eş başkanları Ş.T. ve E.K. olduğu belirlendi. Ş.T. ve E.K.'nın gözaltına alınmasının ardından derinleştirilen soruşturma kapsamında operasyonlar düzenlendi. Bu kapsamda M.Y., D.A., E.A., M.D. ve G.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 kişi Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda ise gözaltına alınan C.E., C.D., E.B., E.E.S., E.E., Ö.K., R.Ç., R.T., E.A. ve K.G. isimli 10 kişi de adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314