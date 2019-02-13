Kocaeli'de PKK operasyonu (2)

HDP KOCAELİ İL EŞ BAŞKANI GÖZALTINDA

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin İzmit, Darıca ve Gebze'de düzenlediği operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı bulunan 10 kişiden 9'u gözaltına aldı. Terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığını iddia ederek, protesto amacıyla düzenlenen açlık grevine destek olduğu, Öcalan'ın 1999'da yakalandığı gün olan 15 Şubat öncesi cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü bulunan terör örgütü mensuplarına destek olduğu, kamuoyu oluşturulması için eylemleri organize eden ve yönlendiren, bu yönde sosyal medyayı kullandığı öne sürülen HDP Kocaeli Eş Başkanı Leyla Akgün ile S.O., V.K., E.K., Ç.K., K.B., Z.T., Ö.U. ve Ö.E. gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise örgütsel doküman, flama, yasak yayın ve dijital materyaller ele geçirildi. Polis, A.Z.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.