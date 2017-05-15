Kocaeli'de FETÖ soruşturmasında 7 gözaltı

KOCAELİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 6 vergi müfettişi ile 1 öğretmen gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7 vergi müfettişi ve örgütle irtibatlı kurumlarda çalışmış 2 öğretmen olmak üzere örgütün kriptolu haberleşme aracı 'Bylock' kullandıkları tespit edilen 9 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Polisin operasyonu ile 6 vergi müfettişi ile 1 öğretmen yakalanarak gözaltına alındı. 1 vergi müfettişi ve 1 öğretmenin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor. Soruşturma devam ediyor.