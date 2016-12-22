Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
BM Genel Kurulu Suriye’de olası savaş suçlarını araştırma grubuna ‘evet’ dedi
BM o öneriye 'avet' dedi
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Suriye annenin uzman çavuş oğlu, Suriye'de şehit düştü
Suriye annenin uzman çavuş oğlu,...
Suriye'den gelen acı haberler yürekleri dağladı... 14 ŞEHİT, 33 yaralı..
İşte 14 şehidimizin hayat hikayeleri

Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 'ByLock' kullandıkları tespit edilen, aralarında işadamı, avukat,...

Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 'ByLock' kullandıkları tespit edilen, aralarında işadamı, avukat, öğretmen ve mühendislerin olduğu 21 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandığı tespit edilen 26 kişi ile örgüt yöneticisi olduğu belirlenen 2 kişi olmak üzere toplam 28 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 1 işadamı, 3 özel okul öğretmeni, 1 avukat, 1 gazeteci, 3 öğrenci, 1 muhasebeci, 4 mühendis, meslekten ihraç edilen 1 defterdarlık çalışanı ve çeşitli kurumlarda çalışan 6 kişi olmak üzere 21 kişi gözaltına alındı. 7 kişinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55