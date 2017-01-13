Kocaeli'de FETÖ'den tutuklanan avukatın yargılanmasına başlandı

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında görülen ilk duruşmada tutuklu yargılanan avukat Sait Yılmaz, tahliyesini talep etti. Mahkeme, avukatın hesaplarının, tutuklanmadan önce 'ByLock' kullanıp kullanmadığının tespiti için duruşmayı erteledi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyonlar devam ederken, mahkeme süreci de bugün başlatıldı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan avukat Sait Yılmaz duruşması görülen ilk kişi oldu. Davanın görüleceği Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi salonu küçük bulununca duruşma daha büyük olan 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne alındı. 'Silahlı örgüte üye olmak' suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Sait Yılmaz'ın avukatlığını Murat Altun ve Raci Uyanık yaptı. Sait Yılmaz tahliyesini talep ederek, "ByLock kullandığıma dair iddiaları kabul etmedim, yine etmiyorum. Tutuklama bir tedbirdir, benim tutuklanmam anayasa hükümlerine aykırıdır. Ben polisin eve geldiğini öğrenir öğrenmez 15 dakika içerisinde evimde oldum. Kaçma şüphem yoktur. Delilleri karartma şüphem yoktur. Varsa ben ByLock'a mı etki edeceğim veya banka kayıtlarına mı etki edeceğim. Örgüt mensuplarının avukatlığını yapmadım. Serbest avukatım, ticari faaliyetim gereği yapmış olsam dahi bu suç mudur? Dosyada delil olarak iddia olunan hususların hiçbirisinin delil özelliği yoktur. Banka hareketi ile ilgili inceleme tutanağı cumhuriyet savcısının yazılı emri olmasına rağmen düzenlenmiştir. HTS inceleme tutanağı hukuka aykırı toplanan delillerdir. Tüm bu hususlar dikkate alınarak ve müdafilerimin taleplerini de tekrarla tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum. Ben adli yargılama talep ediyorum, kaçma durumum yoktur" dedi.

EMNİYETTE PSİKOLOJİK İŞKENCE YAPTILAR

Kendisinin tek bir örgüte kayıtlı olduğunu söyleyen Sait Yılmaz, " Ben tek bir örgüte kayıtlıyım. O da Kocaeli Barosu örgütüdür. Ayrıca emniyette gözaltı sürecimde 8 gün boyunca fiziki değil, psikolojik işkence yaptılar. Avukatım dahi olmadan bir polis memuru ve bir komiser olduğunu düşündüğüm kişi benimle görüşme yaptılar. Tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum. Kaçacak bir durumum yoktur zaten. Suçsuzum, suç işlediğime dair dosyada herhangi bir şey yoktur" diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanık Sait Yılmaz'ın tutukluğuna karar vererek, Bank Asya Genel Müdürlüğü'ne yazı yazılıp mevduat hesaplarının vadeli ve vadesiz döviz ve TL cinsi tüm hesapları olup olmadığına, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazılarak suç tarihi olan 25 Kasım 2016 tarihi öncesinde sanığın ByLock kullanımı olup olmadığı ve sanığın cep telefon numarasının kimin adına kayıtlı olduğunun öğrenilmesi amacıyla GSM firmasına yazı yazılması istiyerek duruşmayı 6 Mart tarihine erteledi.

FOTOĞRAFLI