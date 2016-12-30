Kocaeli'de FETÖ'den gözaltına alınan 10 kişi adliyede

İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6'sı kadın 10 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Bylock kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Bylock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6'sı kadın 10 kişi emniyetteki işlemlerin ardından bu sabah Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
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İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6'sı kadın 10 kişi adliyeye sevk edildi.