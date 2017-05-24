Kocaeli'de FETÖ'den 3 tutuklama

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları belirlenerek adliyeye sevk edilen 12 kişiden 3'ü tutuklandı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları belirlenen 12 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 2'si kadın 12 kişi adliyeye sevk edildi. 1'i kadın 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 kişi serbest kalırken, 8 kişi ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.
Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları belirlenerek adliyeye sevk edilen 12 kişiden 3'ü tutuklandı.