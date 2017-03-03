Kocaeli'de FETÖ'den 2 öğretmen adliyeye sevk edildi

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'ByLock' kullandıkları iddia edilen 2 öğretmen adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri operasyon düzenledi. Özel okullarda görev yapan, 15 Temmuz sonrası öğretmenlik lisansları iptal edilen 2 öğretmen gözaltına alındı. 2 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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