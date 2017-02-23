Kocaeli'de FETÖ'den 13 öğretmene gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Polis eş zamanlı operasyonlarla kapanan özel okullarda görev yapan 13 öğretmeni gözaltına aldı. 13 kişi emniyet müdürlüğüne götürülürken, soruşturma devam ediyor.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Polis eş zamanlı operasyonlarla kapanan özel okullarda görev yapan 13 öğretmeni gözaltına aldı. 13 kişi emniyet müdürlüğüne götürülürken, soruşturma devam ediyor.