Kocaeli'de FETÖ'den 10 eski polise gözaltı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 10 polis memuru hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün sabah saatlerinde Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. 10 kişi emniyet müdürlüğüne götürülürken, soruşturma devam ediyor.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 10 polis memuru hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün sabah saatlerinde Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. 10 kişi emniyet müdürlüğüne götürülürken, soruşturma devam ediyor.