Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulundukları belirlenen kişilere yönelik bugün operasyon düzenlendi. Operasyonda C.E., C.D., E.B., E.E.S., E.E., Ö.K., R.Ç., R.T., E.A. ve K.G. yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.
İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.