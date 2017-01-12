Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 10 Çeçen uyruklu gözaltında

KÖRFEZ (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlenirken, Çeçen uyruklu kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Bu sabah saatlerinde, Körfez İlimtepe Mahallesi'nde bulunan toplu konutlarda oturan isimleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Jandarmanın operasyonuna polis de destek verirken, Çeçen uyruklu 10 kişi gözaltına alındı. Çeçen uyruklu kişilerin terör örgütü DEAŞ ile bağlantılarının olduğu iddia edilirken, soruşturma devam ediyor.