Kocaeli'de 'ByLock' kullandıkları iddia edilen 5 işçi adliyede

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına 5 işçi, adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından fabrikalarda işçi olarak çalıştığı öğrenilen 5 kişi bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
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