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Kocaeli'de büyük yangın (3) - Yeniden

Ergün AYAZ/BAŞİSKELE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesindeki kağıt deposunda başlayan yangın, yan tarafta bulunan gıda deposu ile otomobil bayisinin servis bakım bölümüne sıçradı. Kağıt ve gıda deposu, alev alev yanarken itfaiye...

Kocaeli'de büyük yangın (3) - Yeniden

Ergün AYAZ/BAŞİSKELE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesindeki kağıt deposunda başlayan yangın, yan tarafta bulunan gıda deposu ile otomobil bayisinin servis bakım bölümüne sıçradı. Kağıt ve gıda deposu, alev alev yanarken itfaiye ekipleri, yangını güçlükle kontrol altına alarak, söndürdü. Yangının, kağıt deposundaki elektrik kablosunun kopmasının ardından çıktığı ileri sürüldü.
Yangın, saat 06.00 sıralarında, Başiskele Sanayi Mahallesi Özbaki Sokak'ta bulunan Kuzenler Ofset adlı kağıt deposunda çıktı. Alevler, kağıt deposunu tamamen kapladı. Depo bekçisi, itfaiyeyi arayarak, yardım istedi. Alevler, kısa süre içinde rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, yan tarafta bulunan Eskar Gıda'ya ait depoya daha sonra da otomobil bayisinin servis bakım bölümüne sıçradı. Alevler, gökyüzüne doğru yükselirken, kağıt ve gıda deposu çalışanları da iş makineleriyle içerideki ürünlerini tahliye etmeye çalıştı. Otomobil bayisinin servis bakım bölümünde de bazı hasarlı araçlar, alevlerden zarar gördü.
'YANGIN KOPAN ELEKTRİK KABLOSUNDAN ÇIKTI' İDDİASI
Yangının büyümesi üzerine çevre ilçelerden olay yerine gelen çok sayıda itfaiye aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile alevlere müdahalede bulunuldu. Yangın nedeniyle kağıt ve gıda deposu tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi. Yangının kağıt deposundaki elektrik kablosunun kopmasının ardından çıktığı iddia edildi. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, yangın bölgesine gelerek, incelemelerde bulundu.
Gıda deposu ortaklarından Burhan Kara, "Yangın, yan komşumuz olan kağıt deposunda başladı. Biz, olayı haber alıp, geldiğimizde bizim depomuzda yangın yoktu. Daha sonra alevler, bizim oraya doğru gelince itfaiyeci arkadaşlara bizim gıda deposuna müdahale etmelerini söyledim. 'Hiç değilse sıçramasın' dedim; fakat alevler, bizim depomuzu da sardı. Yaklaşık 10-15 dakikada gıda depomuz yandı. Her tarafı alevler sardı. Müdahale etmeye çalıştılar; ama maalesef tamamen yandı" diye konuştu. 
Yangının enerji hattı kablosunun kopması nedeniyle çıktığını iddia eden kağıt deposu çalışanlarından İbrahim Örmeci ise "Ben, kağıt deposunda çalışıyorum. Enerji hattı kablosu kopmuş. Sabah saatlerinde rüzgardan kopan kablo, kıvılcım yapmış. Sonra da yangın çıkıyor. Bekçi görmüş ve itfaiyeye haber vermiş; ama her taraf yandı" dedi. Kağıt deposunun bir başka çalışanı Enes İlhan da şunları söyledi:
"Sabaha karşı rüzgardan dolayı enerji ana hat kablosu kopmuş ve kıvılcımlar çıkmış. Depo bekçisi, bu durumu görünce itfaiyeyi arayıp, yardım istemiş. İtfaiye, 10 dakika gibi bir sürede gelmiş; ama maalesef alevler, kağıt deposunun her tarafını sarmış. Bir anda alevler kaplamış ve itfaiyeci arkadaşlar müdahalede bulundular; ama her yer alev alev yandı."
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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