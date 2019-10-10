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Kocaeli'de 'Barış Pınarı' kara propagandasına 2 gözaltı
İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'de, 'Barış Pınarı Harekatı' üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 2 kişi, gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 'Barış Pınarı...
GÜVENLİK 10.10.2019, 15:36
İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'de, 'Barış Pınarı Harekatı' üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 2 kişi, gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili kara propaganda ve terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Gebze ve Darıca'daki evlerine düzenlenen baskınla 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, yasaklı yayınlar ile dijital materyal ele geçirildi.
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