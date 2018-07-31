Kocaeli'de bağımlılığa karşı alınan önlemler görüşüldü

KOCAELİ Valiliği tarafından düzenlenen Bağımlılık ile Mücadele ve Koordinasyon Kurulu toplantısında, uyuşturucu bağımlılığına karşı alınan önlemler görüşüldü. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy 2018 yılında Kocaeli'de yapılan operasyonlarda 1 ton 272 kilogram eroin, 117 kilo 290 gram esrar, 2 kilo 310 gram kannabinoid, 6 bin 773 adet uyuşturucu hap, 7 kilo 858 gram kokain, 915 gram metamfetamin maddeleri ele geçirildiğini söyledi.

Kocaeli Valiliği Karamürsel Alp Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, Kocaeli İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Osman Aslan, vali yardımcıları, kaymakamlar, birim müdürleri ve kurul üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "Bağımlılıkla mücadele konusunda Kocaeli il genelinde ilgili kurum ve kuruluşlarımızla koordineli olarak yürüttüğümüz önemli çalışmalar var. Bu çalışmaları daha ileriye taşıyarak bağımlılıkla mücadeleyi Kocaeli'de daha iyi bir noktaya getirmeye devam edeceğiz" dedi.

1 TON 272 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Kocaeli'de uyuşturucu bağımlılığı konusunda atılan adımların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Vali Aksoy, "Bağımlılıkla mücadelede en önemli konulardan birini uyuşturucuyla mücadele alıyor. Bu konuda özellikle güvenlik birimlerimizin 2018 yılında Kocaeli'de yürüttükleri operasyonlar kapsamında 1 ton 272 kilogram eroin, 117 kilo 290 gram esrar, 2 kilo 310 gram kannabinoid, 6 bin 773 adet uyuşturucu hap, 7 kilo 858 gram kokain, 915 gram metamfetamin maddeleri ele geçirilmiştir. Bunların yanında 10 bin 811 kök hint keneviri yakalanarak imha edilmiştir. Uyuşturucuyla mücadele konusunda güvenlik birimlerimiz hassasiyetle çalışmalarına devam ediyor. Hem sokak satıcılarına yönelik olarak hem de transit olarak ilimizi kullanan uyuşturucu ticareti yapan kişilere karşı mücadele sürmektedir" ifadelerini kullandı.

'AÇIK KAPI SİSTEMİNİ DEVREYE ALACAĞIZ'

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan Açık Kapı Sistemi'ni de açıklayan Kocaeli Valisi Aksoy, "Uyuşturucuyla mücadele konusunda İçişleri Bakanlığı'nın çalışması noktasında valiliğimizde Açık Kapı Sistemi başlatılmıştır. Bu bakımdan özellikle uyuşturucuyla mücadelede bundan sonra Açık Kapı Sistemini devreye alacağız. Vatandaşlarımız Açık Kapı Sistemi'ne doğrudan başvurabildiği gibi internet üzerinden de sisteme başvuru yapabilecekler. Vatandaşlarımızın uyuşturucuyla mücadele kapsamında başvurularını alarak bununla daha etkin biçimde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Karakollarımıza ve güvenlik birimlerimize yapılan ihbarlar açık kapı sistemine iletilerek değerlendirilecek. Açık kapı sisteminde yapılan çalışmalar bizim üst kurulumuza intikal ettirilmek suretiyle burada da değerlendirilecek" dedi.

Kurulun uyuşturucu madde dışındaki bağımlılıklarla ilgili çalışmalar yaptığına da dikkat çeken Vali Aksoy, "Bağımlılıkla ilgili uyuşturucu dışında alkol, sigara ve elektronik bağımlılıkları bu kapsamda değerlendirdiğimiz diğer hususlar olarak gözüküyor. İl genelindeki komisyon dışında her ilçemizde bununla ilgili birimler oluşturuldu. Bu birimler de bizim üst kurulumuza bilgi vermek suretiyle çalışmalarını hassasiyetle sürdürüyor" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI