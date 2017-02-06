Kocaeli'de Afganistanlı 2 kaçak yakalandı

Faruk KIYAK / DERİNCE(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Derince İlçesi'nde jandarma ekipleri, ülkeye kaçak yollarla giren Afgan uyruklu iki kişiyi yakaladı. 2 kişi sınır dışı edilmeleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Derince İlçe Jandarma ekipleri, Terziler Köyü mevkisinde yaptıkları uygulamada ülkeye kaçak yollarla giren Afgan uyruklu 2 kişiyi yakaladı. Muhammet Rafi ile Zöhre Dorsa jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma karakoluna götürülen iki kişi, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.



FOTOĞRAFLI

