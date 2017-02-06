Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kamu kuruluşu dev şirketlere ait hisseler Türkiye Varlık Fonu’na devredildi
THY ve Halkbank hisseleri de...
Trump yönetimi Temyiz Mahkemesi'nde de aradığını bulamadı
Trump'a bir darbede Temyiz Mahkemesi'nden
Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 1 (Ziraat Türkiye Kupası)
 Sarı-lacivertliler çeyrek finale yükseldi
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 11'leri belli oldu
Nefesler tutuldu, Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Kocaeli'de Afganistanlı 2 kaçak yakalandı

Faruk KIYAK / DERİNCE(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Derince İlçesi'nde jandarma ekipleri, ülkeye kaçak yollarla giren Afgan uyruklu iki kişiyi yakaladı. 2 kişi sınır dışı edilmeleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Derince İlçe...

Kocaeli'de Afganistanlı 2 kaçak yakalandı

Faruk KIYAK / DERİNCE(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Derince İlçesi'nde jandarma ekipleri, ülkeye kaçak yollarla giren Afgan uyruklu iki kişiyi yakaladı. 2 kişi sınır dışı edilmeleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Derince İlçe Jandarma ekipleri, Terziler Köyü mevkisinde yaptıkları uygulamada ülkeye kaçak yollarla giren Afgan uyruklu 2 kişiyi yakaladı. Muhammet Rafi ile Zöhre Dorsa jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma karakoluna götürülen iki kişi, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.