Kocaeli'de, 8 FETÖ şüphelisi adliyede

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'de, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 1 üsteğmen, 7 astsubay ve 7 askeri eski öğrenci olmak üzere 15 kişi için gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri; 1'i meslekten ihraç edilen, 7'si görevde olan 8 asker ile 7 askeri eski öğrenciyi gözaltına almak için salı günü Kocaeli, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Burdur, Ankara, Balıkesir, Bursa ve Denizli'de operasyon düzenledi. Yakalanan 14 kişi, gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8'i, bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.



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