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Kocaeli'de 8 FETÖ şüphelisi adliyede
GÜVENLİK 17.01.2020, 11:28
KOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralil Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adalet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında zabıt katipleri ve infaz koruma memurlarının olduğu 34 kişi gözaltına alındı, 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
FETÖ’nün adalet yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, aralarında zabıt katipleri ile infaz koruma memurlarının da bulunduğu 26’sı aktif görevde olan 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 14 Ocak sabahı Kocaeli merkezli 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 34 kişi gözaltına alınırken, emniyette sorguları tamamalanan 8 şüpheli ise Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
FETÖ’nün adalet yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, aralarında zabıt katipleri ile infaz koruma memurlarının da bulunduğu 26’sı aktif görevde olan 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 14 Ocak sabahı Kocaeli merkezli 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 34 kişi gözaltına alınırken, emniyette sorguları tamamalanan 8 şüpheli ise Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
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