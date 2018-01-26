Kocaeli'de 56 kilo eroin ele geçirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'a giden bir kamyonu takibe aldı. Polis, kamyonu durdurarak arama yaptı. Aramada, kamyonun şasi kısmına gizlenmiş 105 paket halinde 56 kilo eroin ele geçirildi. Polis, kamyon şoförünü gözaltına aldı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'a giden bir kamyonu takibe aldı. Polis, kamyonu durdurarak arama yaptı. Aramada, kamyonun şasi kısmına gizlenmiş 105 paket halinde 56 kilo eroin ele geçirildi. Polis, kamyon şoförünü gözaltına aldı.