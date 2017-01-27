Kocaeli'de 31 polis FETÖ'den gözaltına alındı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 31 polis gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Meslekten ihraç edilmiş, aralarında eski emniyet şube müdürlerinin de olduğu 31 polis gözaltına alındı. Terör örgütü ile bağlantıları ve 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan polisler Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, soruşturma devam ediyor.