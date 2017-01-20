Kocaeli'de 268 FETÖ davası açıldı

İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 2 bin 40 kişinin gözaltına alındığını, 556 kişinin tutuklandığını, 268 davanın açıldığını açıkladı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, 2016 yılının değerlendirmesinde bulundu. 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde 30 cumhuriyet savcısı, 55 hakimin görev yaptığını açıklayan Mehmet Ali Kurt, "HSYK tarafından FETÖ/PDY terör örgütüyle irtibatlı olduğu gerekçesi ile 14 cumhuriyet savcısı, 12 hakim meslekten ihraç edilmiş, 1 cumhuriyet savcısı ve 1 hakim görevden uzaklaştırılmıştır. Bugün itibariyle adliyemizde değişik tarihli kararnamelerle yapılan atamalar sonucu 31 cumhuriyet savcısı, 62 hakim görev yapmaktadır. Cumhuriyet Başsavcılığımıza 2016 yılında toplam 27 bin 300 soruşturma dosyası gelmiş, bunlardan 22 bin 431'i sonuçlandırılmıştır. Anayasal Suçlar Bürosu'nun FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmaları kapsamında 2 bin 40 kişi gözaltına alındı. Tutuklu sayısı toplamı 556 kişi. Yakalama kararı ile aranan şüpheli sayısı toplamı 144. 268 dava açıldı" dedi.

CEZAEVİNDE SAĞLIK ÜNİTESİ

Cezaevlerindeki sağlık işlemleri hakkında bilgi veren Kurt, "Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki revir fiilen sağlık ünitesine dönüştürülmüş olup, dahiliye, genel cerrahi, psikiyatri, radyoloji, kadın doğum, ortopedi ve diş polikliniklerinde hasta kabulü yapılmaya başlanmıştır. Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde bulunan hükümlü ve tutuklu sayısının yaklaşık 5 bin 200 civarında olması nedeni ile daha iyi sağlık hizmeti verilebilmesi için yeni sağlık ünitesi inşaatı devam etmektedir. Ayrıca kulak burun boğaz, kardiyoloji, göğüs hastalıkları ve üroloji poliklinikleri de hizmete açılacaktır" diye konuştu.

UZLAŞTIRMA BÜROLARI

Uzlaştırma büroları hakkında bilgi veren Mehmet Ali Kurt, "Taraflar arasındaki uyuşmazlıkların Mahkeme aşamasına geçmeden sonuçlandırılması hedeflenerek yapılan yeni yasal düzenlemelerle birlikte Kocaeli Uzlaştırma Bürosu daha faal hale getirilmiştir. Yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren ceza mahkemelerinden toplam 121 adet kovuşturma dosyası, Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu'ndan da 130 adet soruşturma dosyası Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmiştir. Uzlaştırma Bürosu'na yönlendirilen dosyalardan birinde trafik kazasında dişi kırılan şikayetçi İ.S'nin kırılan dişlerinin tedavi edilmesi için şüpheli gerekli masrafı karşılamış ve uzlaşma sağlanılmıştır" dedi.

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