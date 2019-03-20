Kocaeli'de 10 numara yağ operasyonu

Selda Hatun TAN/KARTEPE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, madeni yağ satışı yapılan iş yerine düzenlenen operasyonda, '10 numara yağ' olarak bilinen 1930 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma ekipleri son günlerde arıza yapan araçların artması ve gelen şikayetler üzerine yaptıkları araştırmada Kartepe'de H.C.'nin madeni yağ satışı yaptığı iş yerinde kaçak akaryakıt satıldığını belirledi. Yapılan operasyonda iş yerinde seyyar pompa ile bir kamyona yakıt aktarıldığı tespit edildi. İş yerinde yapılan aramalarda 100 litrelik plastik tanklarda muhafaza edilen 1930 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Akaryakıt, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne teslim edilirken, kaçak akaryakıt satan H.C. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



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