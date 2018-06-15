Koca Iğdır'da defnedildi, eşi Azerbaycan'a gönderildi

IĞDIR'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Şıracı köyünde 2 çocuğunun annesi Azerbaycan uyruklu dini nikahlı eşi Heyran Hüseyinova'yı tabancayla öldürüp intihar eden Taner Parlar (35) toprağa verildi. Hüseyinova'nın cenazesi ise defnedilmek üzere ülkesi Azerbaycan'a gönderildi.​​Olay, dün saat 04.00 sıralarında ilçeye 6 kilometre uzaklıktaki Şıracı köyünde meydana geldi. Tarımla uğraşan Taner Parlar ile 2 çocuğunun annesi dini nikahlı eşi Heyran Hüseyinova arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Taner Parlar, tabanca ile Hüseyinova'yı başından vurarak öldürdü. Taner Parlar, daha sonra, cep telefonuyla köy muhtarı olan ağabeyi Şahin Parlar'ı arayıp, eşini öldürdüğünü söyledi. Konuşma sırasında tabancayı bu kez kalbine dayayan Taner Parlar, tetiği çekti. Silah sesinden sonra kardeşinden cevap alamayan Şahin Parlar, eve koştu. İçeri giren Şahin Parlar, Heyran Hüseyinova ile kardeşi Şahin'i kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, çiftin öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Taner Parlar ve eşinin cenazeleri, önce Iğdır Devlet Hastanesi morguna, buradan da otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Çiftin cenazeleri, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Taner Parlar, Şıracı köyü mezarlığına defnedilirken, Heyran Hüseyinova'nın cenazesi ise toprağa verilmek üzere ülkesi Azerbaycan’a gönderildi.

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