Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu'dan apolet açıklaması
Soylu'dan çok sert 'apolet' açıklaması
İnce: Türkiye'yi Ankara'dan yöneteceğim
Muharrem İnce: 24 saat içinde...
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
Bakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacak
10 bin kişilik bekçi kadrosu...

Koalisyon heyeti Menbiç'i ziyaret etti

TÜRKİYE ve ABD Dışişleri bakanlarının Washington'daki görüşmesinde YPG'li teröristlerin boşaltması konusunda uzlaştıkları Suriye'nin Menbiç kentini bugün DEAŞ ile mücadele koalisyonundan bir heyet ziyaret etti. ABD'li General James...

Koalisyon heyeti Menbiç'i ziyaret etti
TÜRKİYE ve ABD Dışişleri bakanlarının Washington'daki görüşmesinde YPG'li teröristlerin boşaltması konusunda uzlaştıkları Suriye'nin Menbiç kentini bugün DEAŞ ile mücadele koalisyonundan bir heyet ziyaret etti. ABD'li General James Gerard'ın da bulunduğu heyet, ilçe merkezinde halk ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.
Suriye'deki Kürt internet sitelerinde yer alan habere göre, Koalisyon yetkilileri General James Gerard, Captain Will, ABD'nin eski Suudi Arabistan büyükelçisi William Roubak'ın yer aldığı Uluslararası Koalisyon heyeti, Menbiç İçişleri Komitesi Başkanı Ebd Mustefa ve Halkla İlişkiler Komitesi Başkanı Adil Ebdulselam ile birlikte Menbiç sokaklarında dolaştı. Menbiç sokaklarında ilçe sakinleri ile görüşen Koalisyon heyetinin daha sonra sivil yönetim binasını ziyaret ederek, kent yöneticileri ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdikleri belirtildi. Kaynaklar, toplantıda ABD'li yetkililerin, ABD ve Türkiye arasında Menbiç'e ilişkin yapılan anlaşmanın içeriğini anlattıkları ve anlaşmanın sivil halkı etkilemeyeceğini belirtiklerini kaydetti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325