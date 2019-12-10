Flaş HaberSon dakika... Yunanistan'da deprem...
Son Dakika
KOAH hastası kadın, yeni oksijen makinesini kullanamadan öldü
MERSİN'de yaşayan ve ilerlemiş kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) dolayısıyla rahat nefes alamayan Zümrüt Sarıbaş (57), Toroslar Belediyesi tarafından verilen yeni oksijen makinesini kullanamadan hayatını kaybetti. KOAH hastalığından...
GÜVENLİK 10.12.2019, 17:26
MERSİN'de yaşayan ve ilerlemiş kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) dolayısıyla rahat nefes alamayan Zümrüt Sarıbaş (57), Toroslar Belediyesi tarafından verilen yeni oksijen makinesini kullanamadan hayatını kaybetti.
KOAH hastalığından dolayı oksijen makinelerine bağlı yaşamını sürdürmeye çalışan ve bir yıl önce kırılan bel kemiği nedeniyle yatalak kalan Zümrüt Sarıbaş, evinde bulunan oksijen makinelerinin yeterli olmaması nedeniyle kötüleşerek Mersin Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Sarıbaş'ın durumunu öğrenenToroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Sağlık Mahallesi’nde bulunan evini ziyaret ederek eşi Zeki Sarıbaş’a 10 litrelik oksijen makinesini teslim etti ve hastalık süreciyle ilgili bilgiler aldı.
KULLANAMADAN HAYATINI KAYBETTİ
Başkan Yılmaz, aileye 10 litrelik oksijen tüpü hediye etti ancak Zümrüt Sarıbaş, oksijen makinesini kullanamadan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Rahatsızlığından dolayı 4 gün yoğun bakımda yatan Sarıbaş, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
KOAH hastalığından dolayı oksijen makinelerine bağlı yaşamını sürdürmeye çalışan ve bir yıl önce kırılan bel kemiği nedeniyle yatalak kalan Zümrüt Sarıbaş, evinde bulunan oksijen makinelerinin yeterli olmaması nedeniyle kötüleşerek Mersin Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Sarıbaş'ın durumunu öğrenenToroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Sağlık Mahallesi’nde bulunan evini ziyaret ederek eşi Zeki Sarıbaş’a 10 litrelik oksijen makinesini teslim etti ve hastalık süreciyle ilgili bilgiler aldı.
KULLANAMADAN HAYATINI KAYBETTİ
Başkan Yılmaz, aileye 10 litrelik oksijen tüpü hediye etti ancak Zümrüt Sarıbaş, oksijen makinesini kullanamadan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Rahatsızlığından dolayı 4 gün yoğun bakımda yatan Sarıbaş, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
10°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 10 Aralık 2019
|İmsak
|06:39
|Güneş
|08:11
|Öğle
|13:02
|İkindi
|15:22
|Akşam
|17:43
|Yatsı
|19:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|14
|30
|2. Beşiktaş
|14
|27
|3. Trabzonspor
|14
|26
|4. Başakşehir
|14
|26
|5. Fenerbahçe
|14
|25
|6. Galatasaray
|14
|23
|7. Alanyaspor
|14
|22
|8. Göztepe
|14
|20
|9. Malatyaspor
|14
|20
|10. Denizlispor
|14
|18
|11. Çaykur Rizespor
|14
|17
|12. Gaziantep FK
|14
|17
|13. Gençlerbirliği
|14
|14
|14. Konyaspor
|14
|14
|15. Kasımpaşa
|14
|12
|16. Antalyaspor
|14
|12
|17. Kayserispor
|14
|10
|18. Ankaragücü
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|14
|30
|2. Akhisar Bld.Spor
|14
|25
|3. Erzurum BB
|14
|24
|4. Bursaspor
|14
|23
|5. Ümraniye
|14
|22
|6. Keçiörengücü
|14
|22
|7. Menemen Belediyespor
|14
|22
|8. Fatih Karagümrük
|14
|20
|9. Balıkesirspor
|14
|19
|10. Giresunspor
|14
|19
|11. Adana Demirspor
|14
|18
|12. Altay
|14
|17
|13. İstanbulspor
|14
|15
|14. Altınordu
|14
|13
|15. Osmanlıspor
|14
|11
|16. Boluspor
|14
|11
|17. Adanaspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|46
|2. Leicester City
|16
|38
|3. Man City
|16
|32
|4. Chelsea
|16
|29
|5. M. United
|16
|24
|6. Wolverhampton
|16
|24
|7. Tottenham
|16
|23
|8. Sheffield United
|16
|22
|9. Arsenal
|16
|22
|10. Crystal Palace
|16
|22
|11. Newcastle
|16
|22
|12. Brighton
|16
|19
|13. Burnley
|16
|18
|14. Everton
|16
|17
|15. Bournemouth
|16
|16
|16. West Ham
|16
|16
|17. Aston Villa
|16
|15
|18. Southampton
|16
|15
|19. Norwich City
|16
|11
|20. Watford
|16
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|34
|2. Real Madrid
|15
|34
|3. Sevilla
|16
|31
|4. Real Sociedad
|16
|27
|5. Getafe
|16
|27
|6. Athletic Bilbao
|16
|26
|7. Atletico Madrid
|16
|26
|8. Valencia
|16
|26
|9. Granada
|16
|24
|10. Osasuna
|16
|23
|11. Real Betis
|16
|22
|12. Levante
|16
|20
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Real Valladolid
|16
|19
|15. Deportivo Alaves
|16
|18
|16. Eibar
|16
|15
|17. Mallorca
|16
|14
|18. Celta de Vigo
|16
|13
|19. Leganés
|16
|9
|20. Espanyol
|16
|9