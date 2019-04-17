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Klor yüklü tanker devrildi

AFYONKARAHİSAR'da devrilen klor yüklü tankerin şoförü Yusuf Oran (43) yaralandı. Tankerdeki klor çevreye yayılırken, AFAD ekipleri bölgede önlem alıp, inceleme yaptı. Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Çay- Dinar karayolunun 25'inci kilometresindeki...

Klor yüklü tanker devrildi
AFYONKARAHİSAR'da devrilen klor yüklü tankerin şoförü Yusuf Oran (43) yaralandı. Tankerdeki klor çevreye yayılırken, AFAD ekipleri bölgede önlem alıp, inceleme yaptı.
Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Çay- Dinar karayolunun 25'inci kilometresindeki Kılıçkaya mevkisinde meydana geldi. Yusuf Oran yönetimindeki 68 AAP 143 plakalı klor yüklü tanker, sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, şoför Yusuf Oran ağır yaralanırken, tankerdeki klor ise etrafa yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Oran, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri de tanker etrafında kontrol ve ölçüm yaptı. Ekipler, ölçümlerin ardından bölgenin dezenfekte işlemleri için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve firma yetkilileriyle irtibata geçti. KBRN ekibinin kaza yerindeki çalışmaları gün boyu devam etti.

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