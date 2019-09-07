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Klima hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı
ADANA'da bir okuldan klima kablosu çalarken güvenlik kamerasına yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı. Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'ndeki Şehit Metin Malvak Ortaokulu'nun görevlileri, klima kablolarının çalındığını fark etti. ...
GÜVENLİK 07.09.2019, 08:55
ADANA'da bir okuldan klima kablosu çalarken güvenlik kamerasına yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.
Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'ndeki Şehit Metin Malvak Ortaokulu'nun görevlileri, klima kablolarının çalındığını fark etti. Polisi arayarak, durumu bildirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri de okulun güvenlik kameralarına ait görüntüleri mercek altına aldı. Görüntülerden şüphelilerin Uğur B. ve Ali Ü. olduğu belirlendi. İkili, adreslerine yapılan baskınla yakalandı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, cezaevine kondu.
Şüphelilerin okula geldikleri ve kabloları çaldıktan sonraki kaçış anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'ndeki Şehit Metin Malvak Ortaokulu'nun görevlileri, klima kablolarının çalındığını fark etti. Polisi arayarak, durumu bildirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri de okulun güvenlik kameralarına ait görüntüleri mercek altına aldı. Görüntülerden şüphelilerin Uğur B. ve Ali Ü. olduğu belirlendi. İkili, adreslerine yapılan baskınla yakalandı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, cezaevine kondu.
Şüphelilerin okula geldikleri ve kabloları çaldıktan sonraki kaçış anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
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