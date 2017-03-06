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KKTC’deki kazada yaralanan motosiklet tutkunu, İnegöl’de yaşamını yitirdi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) geçen hafta geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve ambulans uçakla getirildiği memleketi Bursa’nın İnegöl İlçesi Devlet Hastanesi’nde tedavi...

KKTC’deki kazada yaralanan motosiklet tutkunu, İnegöl’de yaşamını yitirdi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) geçen hafta geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve ambulans uçakla getirildiği memleketi Bursa’nın İnegöl İlçesi Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 34 yaşındaki Adem Yaran, yapılan müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi.
İnegöl İlçesi’nde mobilyacılık yapan işadamı Adem Yaran, geçen hafta KKTC’de motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında ağır biçimde yaralandı. Kıbrıs’taki müdahalenin ardından ambulans uçakla Yenişehir Havaalanı’na oradan da İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Adem Yaran, dün yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Adem Yaran’ın cenazesi öğle vakti Alanyurt Esentepe Camisi’nde amcası Adil Yaran’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Alanyurt Kent mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye Kaymakam Ali Akça, Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Belediye Başkan yardımcıları, Meclis üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Adem Demirel, Saadet Partisi İlçe Başkanı Ertan Sütçü, İTSO Başkanı Metin Anıl, İMOS Başkanı Yavuz Uğurdağ, Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, İnegöllü mobilyacılar ve işadamları, çok sayıda kişi katıldı.
Kaza sonucu yaşamını yitiren Adem Yaran, 22 Ocak 2017 tarihinde tamirciye kızarak 20 bin lira değerindeki motosikletini ateşe vermişti.

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