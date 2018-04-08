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KKTC’de Rum vatandaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheli Yalova'da adliyeye sevk edildi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentinde Solomos Apostolidis (65) isimli Rum vatandaşını öldürdüğü iddiasıyla aranırken Yalova’nın Çınarcık ilçesinde polise teslim olan Erdinç Ş. (22), adliyeye sevk edildi. KKTC'de...

KKTC’de Rum vatandaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheli Yalova'da adliyeye sevk edildi
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentinde Solomos Apostolidis (65) isimli Rum vatandaşını öldürdüğü iddiasıyla aranırken Yalova’nın Çınarcık ilçesinde polise teslim olan Erdinç Ş. (22), adliyeye sevk edildi.
KKTC'de Solomos Apostolidis isimli Rum vatandaşının öldürülmesi ile ilgili Girne Polis Müdürlüğü ve Interpol Daire Başkanlığı tarafından aranan Adana doğumlu serbest meslek sahibi Erdinç Ş., dün Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Erdinç Ş., burada verdiği ilk ifadesinde, Solomos Apostolidis ile kumar oynarken tanıştığını iddia edip, "Para almak bahanesiyle evine gitmek için birlikte yola çıktık. Ancak arabayı ıssız bir yere götürerek, burada bana istismarda bulunmak istedi. Bunun üzerine başına taşla vurarak yaraladım. Ölüp ölmediğini bilmeden olay yerinden Apostolidis'in arabasıyla kaçtım. Uçakla Türkiye'ye gelip, Adana'da birkaç gün kaldıktan sonra Yalova'ya, arkadaşımın yanına geldim. Apostolidis'in öldüğünü ablamdan öğrendim. Arandığımı öğrenince de gelip polise teslim oldum" dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Erdinç Ş., geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildiği Yalova Adliyesi’nde nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

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