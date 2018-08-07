Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Haliç'teki 3 köprü yarın gece bir süre kapatılacak
Haliç'teki 3 köprü yarın gece...
Adalet Bakanı Gül'den dava kotası açıklaması
Bakan Gül açıkladı: Davalarda süre...
Muharrem İnce: CHP kurultay için bir gün bile beklememelidir
CHP'de kurultay kavgası büyüyor
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak

KKTC'de yakalanan 50 FETÖ şüphelisinden biri, İzmir'de tutuklandı

Davut CAN/İZMİR, ()- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan 50 FETÖ şüphelisinden biri olan H.E., getirildiği İzmir'de tutuklandı. 28 Temmuz'da, yasa dışı yollardan,...

KKTC'de yakalanan 50 FETÖ şüphelisinden biri, İzmir'de tutuklandı

Davut CAN/İZMİR, ()- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan 50 FETÖ şüphelisinden biri olan H.E., getirildiği İzmir'de tutuklandı.
28 Temmuz'da, yasa dışı yollardan, KKTC'den Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Dairesi'nce teslim alınan 50 FETÖ şüphelisinden biri olan H.E., cuma günü İzmir'e getirildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen H.E., işlemlerinin ardından, dün sevk edildiği adliyede tutuklandı

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328