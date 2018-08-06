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KKTC'de patlama: 5 işçi yaralı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), Lefkoşa'ya bağlı Hamitköy bölgesinde bulunan askeri atış alanı civarında bir şirket tarafından asfaltlama çalışması yapıldığı sırada patlamamış bir bomba infilak etti. Patlamada, 5 işçi...

KKTC'de patlama: 5 işçi yaralı
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), Lefkoşa'ya bağlı Hamitköy bölgesinde bulunan askeri atış alanı civarında bir şirket tarafından asfaltlama çalışması yapıldığı sırada patlamamış bir bomba infilak etti. Patlamada, 5 işçi yaralandı.
Olay, Lefkoşa'ya bağlı Hamitköy bölgesinde bulunan askeri atış alanı civarında meydana geldi. Özel bir şirket tarafından yapılan asfaltlama çalışması sırasında, iddiaya göre patlamamış bir bomba infilak etti. Patlamada sırasında çevrede bulunan 5 işçi yaralandı. Yaralı işçiler, ihbar üzerine olay yerine gelen  ambulanslarla Yakın Doğu Hastanesi’ne (YDÜ) kaldırılarak tedaviye alındı.
BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA
YDÜ Başhekimi Dr. Sevim Erkmen ise Yenidüzen Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, 5 yaralıdan birinin sağ elinin bileğinden itibaren koptuğunu belirterek, "Yaralıların tümünün patlamaya bağlı ciddi parçalı yaraları var. Şu anda acil yardımları yapılıyor" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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