Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile görüşmeye açığız
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile...
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle...
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli' kilitledi
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli'...
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor

KKTC açıklarında mülteci teknesi battı: 19 ölü (5)

KURTARILANLAR VE CENAZELER MERSİN'DE KKTC Karpaz Yarımadası açıklarında batan gemideki Suriyeli mültecilerden sağ kurtarılan ve aralarında yaralılarında bulunduğu 103 kişi ile yaşamını yitiren 19 kişinin cenazesi Sahil Güvenlik feribotları...

KKTC açıklarında mülteci teknesi battı: 19 ölü (5)

KURTARILANLAR VE CENAZELER MERSİN'DE
KKTC Karpaz Yarımadası açıklarında batan gemideki Suriyeli mültecilerden sağ kurtarılan ve aralarında yaralılarında bulunduğu 103 kişi ile yaşamını yitiren 19 kişinin cenazesi Sahil Güvenlik feribotları tarafından Mersin'in Taşucu Limanı'na getirildi. Kurtarılanlar burada AFAD, Kızılay ekipleri tarafından karşılandı. Sağlık kontorülenden geçirilen kazazedelere, Türk Kzılayı tarafından hazırlanan yemekler dağıtıldı. Durumu kısmen daha ciddi olan kişiler ise hastaneye sevk edildi.
Bu arada Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 6 Cumhuriyet Savcısı da limanda hazır bulundu.

Mustafa ERCAN - Mehmet OKUR - Akif ÖZDEMİR-Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI/MERSİN, ()

 FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325