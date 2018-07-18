Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile görüşmeye açığız
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile...
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle...
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli' kilitledi
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli'...
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor

KKTC açıklarında mülteci teknesi battı: 16 ölü (1)

Sefa KARAHASAN/ LEFKOŞA, ()- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Karpaz Yarımadası açıklarında, içinde yaklaşık 160 Suriyeli mültecinin bulunduğu tekne battı. İlk belirlemelere göre 16 kişi yaşamını yitirirken, Türkiye ve KKTC...

KKTC açıklarında mülteci teknesi battı: 16 ölü (1)

Sefa KARAHASAN/ LEFKOŞA, ()- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Karpaz Yarımadası açıklarında, içinde yaklaşık 160 Suriyeli mültecinin bulunduğu tekne battı. İlk belirlemelere göre 16 kişi yaşamını yitirirken, Türkiye ve KKTC sahil güvenlik ekipleri 105 kişiyi kurtardı. Diğer kişilerin arandığı bildirildi.
Karpaz Yarımadası Yeni Erenköy  sahil kasabası sahiline 16 mil uzaklıkta, içinde Avrupa'ya gitmek isteyen Suriyeli mültecilerin bulunduğu tekne, sabah saatlerinde battı. Tekne battığı ihbarına alan Türkiye ve KKTC sahil güvenlik ekipleri hemen alarma geçti. Bölgedeki ticari gemiler de kurtarma çalışmalarına katıldı.
Yapılan arama- kurtarma çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan KKTC Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, şu ana kadar 16 kişininin cesedine ulaşıldığını belirterek,  "105 kişi canlı olarak kurtarıldı. Kurtarılanlardan 1'i ağır yaralı. Türkiye ve KKTC sahil güvenlik ekipleri olaya müdahale etti. Çalışmalar sürüyor. Kayıp kişileri denizde arama çalışmaları sürüyor" dedi.
Kurtarılanların sağlık durumu ağır olanların dışındakinin Türkiye'ye götürüleceği bildirildi.
Öte yandan bölgedeki hava şartlarının olumsuz olmadığı bildirilirkten, teknenin neden battığı araştırılıyor.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325