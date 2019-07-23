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KKKA şüphesiyle hastanede tedavi gören kadın öldü

ÇORUM'un Dağkarapınar köyünde Hayriye Bekdemir (70), Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. Merkeze bağlı Dağkarapınar köyünde oturan 6 çocuk annesi Hayriye Bekdemir, önceki...

KKKA şüphesiyle hastanede tedavi gören kadın öldü
ÇORUM'un Dağkarapınar köyünde Hayriye Bekdemir (70), Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Dağkarapınar köyünde oturan 6 çocuk annesi Hayriye Bekdemir, önceki gün baş ağrısı, yüksek ateş ve bulantı şikayetleri nedeniyle ailesinin durumu bildirmesiyle sağlık ekiplerince Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan muayenede KKKA hastalığına yakalandığı teşhis edilen kadın, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Hayriye Bekdemir, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 
'KENE ISIRIĞI GÖRMEDİK'
Hayatını kaybeden Hayriye Bekdemir'in oğlu Aydın Bekdemir, KKKA hastalığının annesine hayvanlardan bulaşmış olabileceğini düşündüklerini söyledi. Üzgün olduklarını belirten Aydın Bekdemir, "Annem köyde yaşıyordu. Kene ısırığı falan görmedik. Birden fenalaştı, biz de hastaneye kaldırdık. Burada Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Gelen sonuçlarda bize Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına rastlandığı söylendi. Sonra da annemizi kaybettik. Hayvanlardan da bulaşmış olabileceğini düşünüyoruz" dedi. 
Hayriye Bekdemir'in cenazesi toprağa verilmek üzere köyüne götürüldü.

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