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Kızların kavgası güvenlik kamerasında
GÜVENLİK 15.01.2020, 15:32
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ADIYAMAN'da lise öğrencisi oldukları tahmin edilen iki grup kızın sokak ortasında tekme tokat kavgası, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi oldukları tahmin edilen iki kız grubu, sokakta bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede tekme tokat kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle iki grup ayrıldı. Polisin çağrıldığı söylenince kızlar hızla olay yerinde uzaklaştı. Yaşanan kavga ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi oldukları tahmin edilen iki kız grubu, sokakta bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede tekme tokat kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle iki grup ayrıldı. Polisin çağrıldığı söylenince kızlar hızla olay yerinde uzaklaştı. Yaşanan kavga ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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