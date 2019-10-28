Son Dakika
Kızıyla görüşmesini istemediği kişiye polis merkezi önünde ateş açtı
KÜTAHYA’da Hüseyin Y. (38), otomobille seyin halindeyken kızı ile arkadaşlık yapmasını istemediği Yunus Emre Y.’yi polis merkezi önünde görünce, tüfekle ateş etti. Polis merkezinin nöbetçileri otomobilin aracın lastiklerine ateş ederek...
GÜVENLİK 28.10.2019, 08:11
KÜTAHYA’da Hüseyin Y. (38), otomobille seyin halindeyken kızı ile arkadaşlık yapmasını istemediği Yunus Emre Y.’yi polis merkezi önünde görünce, tüfekle ateş etti. Polis merkezinin nöbetçileri otomobilin aracın lastiklerine ateş ederek durdururken, Hüseyin Y. gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan Yunus Emre Y. ise yaya olarak kaçtı.
Olay geç saatlerde Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği önünde meydana geldi.
Hüseyin Y., yönetimindeki 1 SH 879 plakalı otomobille Adnan Menderes Bulvarı üzerinde sehir halindeyken, kızı ile arkadaşlık yapmasını istemediği Yunur Emre Y.’yi Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği önünde gördü. Hüseyin Y., otomobilde bulunan tüfekle rastgele ateş etti. Yunus Emre Y., koşarak bölgeden uzaklaşırken, Hüseyin Y.’nin ateşi sonucu saçmalar polis merkezinin duvarlarına ve kapısına isabet etti.
Polis merkezindeki nöbetçiler de Hüseyin Y.’nin otomobilin lastiklerine ateş açtı. Nöbetçilerin açtığı ateş sonucu otomobille kaçamayan Hüseyin Y., polisler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Hüseyin Y. halkında ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürmek, tehdit, kamu malına zarar verme’ suçlarından soruşturma başlatıldı.
Olay geç saatlerde Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği önünde meydana geldi.
Hüseyin Y., yönetimindeki 1 SH 879 plakalı otomobille Adnan Menderes Bulvarı üzerinde sehir halindeyken, kızı ile arkadaşlık yapmasını istemediği Yunur Emre Y.’yi Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği önünde gördü. Hüseyin Y., otomobilde bulunan tüfekle rastgele ateş etti. Yunus Emre Y., koşarak bölgeden uzaklaşırken, Hüseyin Y.’nin ateşi sonucu saçmalar polis merkezinin duvarlarına ve kapısına isabet etti.
Polis merkezindeki nöbetçiler de Hüseyin Y.’nin otomobilin lastiklerine ateş açtı. Nöbetçilerin açtığı ateş sonucu otomobille kaçamayan Hüseyin Y., polisler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Hüseyin Y. halkında ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürmek, tehdit, kamu malına zarar verme’ suçlarından soruşturma başlatıldı.
14°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 28 Ekim 2019
|İmsak
|05:58
|Güneş
|07:24
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:44
|Akşam
|18:12
|Yatsı
|19:32
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|8
|15
|5. Sivasspor
|9
|15
|6. Başakşehir
|8
|14
|7. Galatasaray
|9
|13
|8. Beşiktaş
|9
|12
|9. Konyaspor
|9
|12
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Kasımpaşa
|9
|11
|12. Denizlispor
|9
|11
|13. Çaykur Rizespor
|9
|11
|14. Antalyaspor
|9
|11
|15. Göztepe
|9
|9
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|9
|17
|3. Fatih Karagümrük
|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
|5. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Boluspor
|9
|8
|14. Giresunspor
|9
|8
|15. Osmanlıspor
|8
|7
|16. Adanaspor
|9
|7
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
|7. M. United
|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|10
|20
|2. Barcelona
|9
|19
|3. Real Sociedad
|10
|19
|4. Atletico Madrid
|10
|19
|5. Sevilla
|10
|19
|6. Real Madrid
|9
|18
|7. Villarreal
|10
|17
|8. Osasuna
|10
|14
|9. Real Valladolid
|10
|14
|10. Athletic Bilbao
|10
|13
|11. Getafe
|10
|13
|12. Valencia
|10
|13
|13. Levante
|10
|11
|14. Deportivo Alaves
|10
|11
|15. Mallorca
|10
|10
|16. Eibar
|10
|9
|17. Celta de Vigo
|10
|9
|18. Real Betis
|10
|9
|19. Espanyol
|10
|8
|20. Leganés
|10
|5