Kızıyla görüşmek istedi, diye eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, evden kaçarak, evlenen kızı Vildan B. (30) ile görüşmek isteyen eşi Filiz Kurtuluş'u (49) tüfekle vurarak, öldüren Hamdi Kurtuluş (54), yargılandığı davada, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.İstanbul'da yaşayan Filiz Kurtuluş ile Hamdi Kurtuluş'un 3 çocuğundan kızları Vildan B., evden kaçarak, biriyle evlendi. Aile, 2016 yılında Bursa'nın Mudanya ilçesine taşınıp, Halitpaşa Mahallesi'nde yaşamaya başladı. Temmuz ayında kızıyla görüşmek isteyen Filiz Kurtuluş'a, eşi Hamdi Kurtuluş engel olunca çiftin arasında tartışma çıktı. Tartışma, büyüyüp, kavgaya dönüşürken Hamdi Kurtuluş, evdeki pompalı tüfekle Filiz Kurtuluş'u vurarak öldürdü. Olayın ardından Hamdi Kurtuluş, oğlu Burhan Kurtuluş'u arayıp, "Gel anneni öldürdüm" dedi. Polise teslim olan Hamdi Kurtuluş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Bursa 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'eşini kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan 3 çocuk babası Hamdi Kurtuluş'un yargılaması yapıldı. Duruşmaya sanık Hamdi Kurtuluş, avukatı ile oğulları Burhan Kurtuluş, Rıdvan Kurtuluş, kızı Vildan B., öldürülen Filiz Kurtuluş'un annesi Kevser, babası Nurettin ve kardeşleri Yusuf ve Ender Akdeniz katıldı.'HAYATIM BOYUNCA UNUTAMAYACAĞIM ÜZÜNTÜ DUYUYORUM'Hamdi Kurtuluş, duruşmadaki savunmasında, eve güvenlik kamerası taktırdığını belirterek, "Olay günü kameranın fişini çektim ve eşime de söyledim. Eşim 'Kamerayı bize gelen anne ve babam rahat etmesin, diye taktırdın' dedi. Tartıştık ve hakaret ederek, ellerini göğsüme bastırarak, beni yatağa itti. Şifonyerin yanında sürekli dolu duran tüfeği alarak tuvaletten çıkan eşime ateş ettiğimi sonradan hatırlıyorum. Hayatım boyunca unutamayacağım üzüntü ve pişmanlık duymaktayım" dedi.Müştekilerden Burhan Kurtuluş ise babasından şikayetçi olmadı. Olayın, kendisinin kaçmasıyla ilgisinin olmadığını söyleyen Vildan B. ile diğer müştekiler de sanığın cezalandırılmasını isteyerek, şikayetçi oldu.Mütalaa veren cumhuriyet savcısı, sanık Hamdi Kurtuluş'un ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Son sözü sorulan Kurtuluş, "Pişmanım ve dış etkenler yüzünden bu olay oldu. Çok üzgünüm. Takdir mahkemenin" dedi.Sanık avukatı ise müvekkilinin savunmasına katıldığını belirtti.Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucu ilk duruşmada 'iyi hal' uygulamadığı sanığı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkum etti.