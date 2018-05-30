Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Bahçeli sandalye için adam vurur
Akşener: İkinci tura ben kalacağım
Kılıçdaroğlu: Yoksul ailelere, her ay bin lira yatıracağız
Kobilere faizsiz kredi vaadi
Erdoğan'dan Atatürk'ün mirasıyla ilgili açıklama
İstanbul'un Fethi kutlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Münbiç Yol Haritası'nı ABD'de görüşecek
'Münbiç Yol Haritası'nı ABD'de görüşecek

Kızıyla barışmak için kapısına gelen damadını bıçakladı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'da, boşanmak isteyen ve evden ayrılıp, ailesinin yanına giden eşini barışmak için ikna etmeye çalışan Deniz F., kayınpederi Salih Y. tarafından bıçaklandı. Hastanede tedaviye alınan Deniz F.'nin,...

Kızıyla barışmak için kapısına gelen damadını bıçakladı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'da, boşanmak isteyen ve evden ayrılıp, ailesinin yanına giden eşini barışmak için ikna etmeye çalışan Deniz F., kayınpederi Salih Y. tarafından bıçaklandı. Hastanede tedaviye alınan Deniz F.'nin, sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Olay sonrası gözaltına alınan Salih Y. ise tutuklandı.
Olay, dün, İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Deniz F.'den boşanmak isteyen J.F. isimli kadın, evden ayrılıp, babası Salih Y.'nin evine yerleşti. Kayınpederinin evine gelen Deniz F., eşinden eve dönmesini istedi; ancak olumsuz yanıt aldı. Barışma konusunda ısrarcı olan Deniz F., kendisini bu ısrarından vazgeçmesi için uyaran Salih Y. ile evin önünde tartışmaya başladı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşürken, Salih Y., üzerinde taşıdığı bıçakla Deniz F.'yi iki yerinden bıçakladı. Yaralanan Deniz F., yürüyerek geldiği eve yakın hastanenin acil servis girişinde yere yığıldı. Yaralı Deniz F.'yi gören sağlık görevlileri, yanına koştu. Tedaviye alınan Deniz F.'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. 
Olay sonrası suç aleti bıçakla yakalanan Salih Y., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Salih Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

FOTOĞRAFLI

web tasarım
İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325