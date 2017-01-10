Kızının yanında öldürüldü

Hakan ÇELİKBAŞ / SAMSUN, () - SAMSUN'da, kızının yanında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin tabancayla ateş etmesi sonucu göğsünden vurulan 30 yaşındaki Sedat Atik, kaldırıldığı hastanede öldü.

Olay Samsun'un Çarşamba İlçesi Çınarlık Mahallesi'nde meydana geldi. Bir otomotiv firmasında çalışan Sedat Atik, boşandığı eşinin yanında kalan 9 yaşındaki kızını aldıktan sonra otomobiliyle evinin önüne geldi. Aracı park ettikten sonra kızıyla birlikte inip evine giderken, kimliği belirsiz bir kişinin tabancayla ateş etmesi sonucu göğsünden vuruldu. Kızının gözleri önünde yere yığılan Sedat Atik, olayı görenlerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Samsun'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma çevredeki ev ve işyerlerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye başladı. Sedat Atik'in geçen yıl ikinci evliliğini yaptığı belirtildi.

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