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Kızının gözleri önünde eşini yastıkla boğarak öldürmüş (2)

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ Muğla'da eşi tarafndan yastıkla boğularak öldürülen 28 yaşındaki Nur Ş., için bugün ikindide baba ocağının bulunduğu Ula ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Nur Ş.'nin cenazesi Ula Merkez Camiesi'ne...

Kızının gözleri önünde eşini yastıkla boğarak öldürmüş (2)

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Muğla'da eşi tarafndan yastıkla boğularak öldürülen 28 yaşındaki Nur Ş., için bugün ikindide baba ocağının bulunduğu Ula ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Nur Ş.'nin cenazesi Ula Merkez Camiesi'ne getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Cenaze törenine Nud Ş.'nin 9 yaşındaki kızı E.T.Ş., babası Önder Özkan, annesi Emine Özkan, amcası İlyas Özkan, diğer yakınları ve sevenleri katıldı. Cenazede, anne Emine ve baba Önder Özkan güçlükle ayakta durabildi. Özkan çiftinin kızlarının tabutuna sarılıp ağlaması yüreleri dağladı.
Acılarının büyük olduğunu söyleyen amca İlyas Özkan, taziyeleri kabul edip, "Halis Ş., yeğenim Nur Ş.'ye şiddet uyguluyordu. Zaten aralarında geçimsizlik vardı. Kendisine 'Yürümüyorsa boşan gel. Elbirliği ile sana bakarız' diyorduk. Ama o yuvasına sahip çıkmak için kabul etmedi. Bunu canı ile ödedi. Olan çocuklarına oldu. Şimdi kızları bu psikoloji ile nasıl büyüyecek" dedi.
Kılınan namazın ardından Nur Ş.'nin Ula Yeni Mezarlık'a götürülen cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi. E.T.Ş., uzun süre annesinin mezarı başında dua edip, çiçek dikti. Annesinin mezarına su döken E.T.Ş.'yi yakınları teselli etmeye çalıştı.

Cihan KAYA / ULA (Muğla), ()

FOTOĞRAFLI

 

 

 

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