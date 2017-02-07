Kızının altınları dolandırıcıya teslim etti

Fatih KARAÇALI / ADANA, () - ADANA'da 74 yaşındaki Hatice Altınkol, kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan dolandırıcıya, kızının emanet bıraktığı 15 bin lira değerindeki para ve altınları elleriyle verdi.

Merkez Seyhan İlçesi Akkapı Mahallesi'nde oturan Hatice Altınkol'u, dün öğle saatlerinde telefonla arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıttı. Altınkol'a, "Kuyumcu soyulmuş, senin kimliğini kullanan kadın hem adına telefon çıkartmış, hem de o nüfus cüzdanını kuyumcuda bırakmış. Savcım ile birlikte evine gelip arama yapacağız. Biz gelmeden önce, sana bir polis göndereceğiz, sen evde ne kadar altın varsa onları teslim et. Gelip baktığımızda bulursak seni hapse atarız" diye tehdit etti. "Evde kızımın emanet bıraktığı altınlar var. Onları veremem" diyen Hatice Altınkol'u ikna etmeye çalışan dolandırıcı, "Teyze biz seni düşünüyoruz. Savcı gelip evde arama yapar, altın bulursa seni de kızını da hapse atar. Hem o altınları kuyumcudan çalınanlarla karşılaştıracağız, aynı değilse geri alacaksın" dedi.

KAPIYA GELEN DOLANDIRICIYA VERDİ

Dolandırıcının sözlerine inanan Hatice Altınkol kızına ait 3 bileklik, 5 çift küpe, 12 çeyrek altın ile bin 800 lirayı poşete doldurdu. Hatice Altınkol telefonla konuşurken, dolandırıcı evin kapısına geldi. Hatice Altınkol, kapıya gelen dolandırıcıya kızına ait toplam 15 bin lira değerindeki altın ve parayı teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Hatice Altınkol, durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ekiplerine başından geçenleri anlatan Hatice Altınkol, "Götürdükleri altınlar benim değil. Kızımın emaneti olduğunu, veremeyeceğimi söyledim. Ama dinletemedim" diye konuştu.

Hatice Altınkol'un şikayeti üzerine harekete geçen polis, dolandırıcıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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