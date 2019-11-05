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Kızını ziyaret ettiği apartta ölü bulundu
ISPARTA'ya, üniversite öğrencisi kızını ziyarete gelen Mustafa Özcan (45), çocuğunun kaldığı aparttaki odada ölü bulundu. Mustafa Özcan, Isparta'da üniversitede okuyan kızını ziyarete, kaldığı Fatih Mahallesi'ndeki aparta gitti. Üniversiteli...
GÜVENLİK 05.11.2019, 13:57
ISPARTA'ya, üniversite öğrencisi kızını ziyarete gelen Mustafa Özcan (45), çocuğunun kaldığı aparttaki odada ölü bulundu.
Mustafa Özcan, Isparta'da üniversitede okuyan kızını ziyarete, kaldığı Fatih Mahallesi'ndeki aparta gitti. Üniversiteli kız, iddiaya göre, saat 10.30 sıralarında, babası Özcan'ı odada hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine, aparta sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Özcan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Özcan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Mustafa Özcan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Mustafa Özcan, Isparta'da üniversitede okuyan kızını ziyarete, kaldığı Fatih Mahallesi'ndeki aparta gitti. Üniversiteli kız, iddiaya göre, saat 10.30 sıralarında, babası Özcan'ı odada hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine, aparta sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Özcan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Özcan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Mustafa Özcan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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