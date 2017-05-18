Kızını tüfekle rehin alan baba tutuklandı

Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - KONYA'da dün 15 yaşındaki kızı H.Ü.'yü av tüfeğiyle rehin alıp kaçıran ayakkabı tamircisi 2 çocuk babası Ahmet Ü., ''Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, tehdit ve hakaret' suçundan tutuklandı. Ahmet Ü.'nün ifadesinde boşandığı eşiyle tekrar barışmak için kızını silah zoruyla kaçırdığını söylediği öğrenildi.

Eşi A.Ö.'den 1.5 yıl önce boşanan ve 2 çocuğunun velayeti kendisinde olan Ahmet Ü., yanında kalan kızı H.Ü.'yü kaçırıp silahla rehin almasının ayrıntıları ortaya çıktı. Eşi A.Ö. ile barışıp, yeniden evlenmek isteyen Ahmet Ü.'nün bu konuda eşini sürekli rahatsız edip, oturduğu mahallede dolaştığı ileri sürüldü. Ahmet Ü.'nün kızını rehin almadan önce dün saat 17.00 sıralarında eşi A.Ö.'yü telefonla arayıp, görüşmek istediğini, görüşmek isteği gerçekleşmezse kızını öldüreceğini söylediği ortaya çıktı. A.Ö., tehdit telefonunu aldıktan sonra durumu polise bildirdi. Polis, Ahmet Ü.'nün görüşmek istediği adreste olmadığını belirledi. Ahmet Ü. iddiaya göre yaklaşık bir saat sonra eski eşi A.Ö.'yü tekrar arayıp, ''Gelmezsen, eve gelip seni ve kızını öldürürüm''dedi. Bunun üzerine A.Ö. yeniden polise haber verdi. Polis, A.Ö.'nün oturduğu merkez Meram İlçesi Tırılırmak Mahallesi'nde arama yaptığı sırada Ahmet Ü.'nün 52 EH 388 plakalı araçla, eski eşinin evine doğru geldiğini fark edip aracı durdurdu. Araçtan av tüfeğiyle birlikte inen Ahmet Ü., polise, ''Gelmeyin yanmdaki kızımı vururum''dedi. Tekrar aracına binen Ahmet Ü., polisin, eşinin evinin bulunduğu sokakta önlem aldığını görünce, otomobile binip, tüfeği kızına doğrultup kaçmaya başladı. Polis de takviye ekip çağırıp, Ahmet Ü.'nün peşine düştü.

AİLESİ İKNA EDEMEDİ

Konya- Akören karayolu Bayat Köyü yakınlarında yakalanacağını anlayınca köy yoluna sapan Ahmet Ü., otomobili durdurup aşağı indi. Silahını kızına doğrultan Ahmet Ü., tehditler savurarak ayrıldığı eşinin olay yerine gelmesini istedi. Özel Harekat polisleri güvenlik önlemi alırken, psikolog, ailesi ve ayrıldığı eşi olay yerine çağrıldı.

Olay yerine gelen babası İsmail Ü. ve annesi Hatice Ü., oğullarını ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Olay yerine gelen boşandığı eşi A.Ö. de güvenlik gerekçesiyle araçtan indirilmedi. Ahmet Ü. bir süre sonra kızını otomobiline bindirip, yeniden kaçmaya çalıştı.

POLİSİ YANINA ÇAĞIRDI

Yaklaşık 500 metre gittikten sonra otomobilini durduran Ahmet Ü., bir polisin yanına gelmesini istedi. Ahmet Ü., sonra yaklaşık 2 saat rehin tuttuğu kızını serbest bıraktı, tüfeğiyle birlikte polise teslim oldu. Gözaltına alınan Ahmet Ü.'nün ifadesinde eşiyle barışmak için sürekli görüşmek istediğini ve olumsuz cevap aldığını, o nedenle de kızını silahla rehin aldığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Ahmet Ü. çıkarıldığı mahkemece ''Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, tehdit ve hakaret' suçundan tutuklandı. 12 yaşındaki oğlu ve rehin aldığı kızı H.Ü. ise devlet koruması altına alındı.



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