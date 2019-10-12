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Kızını tacizle suçladığı kişiyi aracında öldürdü
KONYA'nın Karapınar ilçesinde, bir aracın içerisinden av tüfeği ile ateş açılan hafif ticari araçta bulunan Mustafa Yıldırımel (27) öldü, yanındaki Sezgin Yılmazer (26) yaralandı. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Mehmet A.’nın...
GÜVENLİK 12.10.2019, 16:17
KONYA'nın Karapınar ilçesinde, bir aracın içerisinden av tüfeği ile ateş açılan hafif ticari araçta bulunan Mustafa Yıldırımel (27) öldü, yanındaki Sezgin Yılmazer (26) yaralandı. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Mehmet A.’nın (48) kızını taciz ettiği iddiasıyla Mustafa Yıldırımel'i öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
Olay, saat 10.30 sıralarında ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Sezgin Yılmazer, 33 ET 271 plakalı hafif ticari aracı ile gezdiği sırada başka bir araç içerisinden aracına av tüfeği ile ateş açıldı. Açılan ateşte Yılmazel ile birlikte araçta bulunan Mustafa Yıldırımel yaralandı. Karapınar Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralılardan Mustafa Yıldırımel, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sezgin Yılmazer'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri şüphelinin Mehmet A. olduğunu tespit etti. Mehmet A., suç aleti tüfekle birlikte kısa sürede evinde yakalanarak gözaltına aldı.
SÖZLÜ TACİZ İDDİASI
Mehmet A.'nın jandarmadaki ilk ifadesinde, Mustafa Yıldırımel'in kızını sürekli olarak sözlü ve telefonla arayarak taciz ettiğini, olaydan hemen önce de Yıldırımel ve Yılmazer'in evinin önüne gelerek yine sözlü tacizde bulunduklarını, bunun üzerine ise kendi aracı ile takip edip, araçlarına ateş açtığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Olay, saat 10.30 sıralarında ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Sezgin Yılmazer, 33 ET 271 plakalı hafif ticari aracı ile gezdiği sırada başka bir araç içerisinden aracına av tüfeği ile ateş açıldı. Açılan ateşte Yılmazel ile birlikte araçta bulunan Mustafa Yıldırımel yaralandı. Karapınar Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralılardan Mustafa Yıldırımel, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sezgin Yılmazer'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri şüphelinin Mehmet A. olduğunu tespit etti. Mehmet A., suç aleti tüfekle birlikte kısa sürede evinde yakalanarak gözaltına aldı.
SÖZLÜ TACİZ İDDİASI
Mehmet A.'nın jandarmadaki ilk ifadesinde, Mustafa Yıldırımel'in kızını sürekli olarak sözlü ve telefonla arayarak taciz ettiğini, olaydan hemen önce de Yıldırımel ve Yılmazer'in evinin önüne gelerek yine sözlü tacizde bulunduklarını, bunun üzerine ise kendi aracı ile takip edip, araçlarına ateş açtığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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