Kızını taciz ettiği iddiasıyla çiğ köfteciyi ayağından vurdu

MANİSA'da, çiğ köfteci dükkanı işletmecisi emekli polis Muaviye D. (45), iddiaya göre Mehmet A.'nın (45) lise öğrencisi kızını taciz etti. Mehmet A., Muaviye D.'nin iş yerinin camlarını kırıp, ayağından tabancayla vurdu.Olay, saat 17.30 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinin birleştiği noktada Arda Mahallesi Kenzi Caddesi üzerindeki bir çiğköfteci dükkanında meydana geldi. Kız çocuğunun bir çiğ köfteci işletmecisi tarafından taciz edildiğini ileri süren baba Mehmet A., dükkanın önüne gelerek önce dışarıda bulunan cisimle iş yerinin camlarını kırdı, daha sonra ise dükkana girerek iş yeri sahibi emekli polis Muaviye D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Mehmet A., yanında getirdiği tabancayla Muaviye D.'yi sağ ayağından tek el ateş ederek yaraladı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı iş yeri sahibi Muaviye D.'yi Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, öfkeli baba ise polise teslim oldu. İş yeri çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, liseli kızın iş yeri sahibi hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

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