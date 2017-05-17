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Kızını silah zoruyla kaçırıp rehin aldı (1)

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, () - KONYA'da Ahmet G., kızı H.G.'yi av tüfeği zoruyla otomobiline bindirip kaçırdı. Polisin peşine düştüğü Ahmet G., yakalanacağını anlayınca kent merkezi çıkışında otomobili durdurup silahın namlusunu...

Kızını silah zoruyla kaçırıp rehin aldı (1)

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, () - KONYA'da Ahmet G., kızı H.G.'yi av tüfeği zoruyla otomobiline bindirip kaçırdı. Polisin peşine düştüğü Ahmet G., yakalanacağını anlayınca kent merkezi çıkışında otomobili durdurup silahın namlusunu kızına çevirerek,  polislerden ayrıldığı eşinin olay yerine gelmesini istedi. 
Ahmet G., bugün saat 17.50 sıralarında merkez Meram İlçesi Tırılırmak Mahallesi'nde, kızı H.G.'yi av tüfeği zoruyla otomobiline bindirip kaçırdı. Yakınlarının ve çevredekilerin ihbarı üzerine harekete geçen polis, Ahmet G.'nin aracını takibe aldı. Konya- Akören karayolu Bayat Köyü yakınlarında yakalanacağını anlayınca köy yoluna sapan Ahmet G., otomobili durdurup aşağı indi. Silahını kızına doğrultan Ahmet G., tehditleri savurup polislerden ayrıldığı eşinin olay yerine gelmesini istedi.
Ahmet G.'yi eyleminden vazgeçirmek için çalışmalar sürerken, olay yerine psikolog çağrıldı.

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