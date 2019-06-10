Kızını öldürmekten tutuklanan kadın mahkemede ifade değiştirdi

ADANA'da 15 aylık kızı Emine Pınar’ı darbederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Aysel Yıldırım (23), mahkemede yaptığı savunmasında emniyetteki ifadesini yalanlayarak, "Evde kızım oyun oynarken kilitlendi. Eşimi aradım hemen durumu 112 Acil Servise bildirdik. Sağlık görevlileri kızımın öldüğünü söyledi. Ben bir anneyim kızımı öldürmem gibi bir durum söz konusu olamaz" dedi.

Olay, geçen yıl 17 Kasım gecesi, merkez Seyhan ilçesindeki Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İlhami Korkmaz'ın (47), dini nikahla yaşadığı üçüncü eşi Aysel Yıldırım, 15 aylık kızı Emine Pınar Korkmaz'ı döverek öldürdü. Akrabalarının ihbarıyla gözaltına alınan Yıldırım'ın, Emniyet'te verdiği ifadede, "Kocam benimle ve evle ilgilenmiyordu ona ders vermek, canını acıtmak için bebeğimi öldürdüm. Ancak kendime geldiğimde kendi canım çok yanıyordu" dediği öğrenildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Yıldırım, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aysel Yıldırım’ın yargılanmasına Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Duruşmaya, tutuklu Aysel Yıldırım ile avukatı katıldı. Ağlayarak savunma yapan Yıldırım, olaydan bir süre önce oğlunu dünyaya getirdiğini ve doğum sendromuna girdiğini ve psikolojisinin bozulduğunu söyledi. Olay günü 20 günlük erkek bebeğinin ağladığı sırada kızı Emine Pınar'a yaramazlık yapması sonucu birkaç tokat attığını savunan Yıldırım, "Tokatın dışında kızımı darbetmem söz konusu değildir. Evde kızım oyun oynarken kilitlendi. Eşimi aradım hemen durumu 112 Acil Servise bildirdik. Sağlık görevlileri kızımın öldüğünü söyledi. Ben bir anneyim kızımı öldürmem gibi bir durum söz konusu olamaz. Kızım bazen oyun oynarken kafasını kapıya çarpıyordu. O yüzden yüzünde morluklar vardı. Kesinlikle kızımın sırt üstü yatarken karnına basmadım. Emniyette de kızımı öldürdüğüme dair ifade vermedim" dedi.

Aysel Yıldırım'ın avukatı, müvekkilinin 2009 yılında Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğünü belirterek, müvekkilimin cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığı yönünde rapor alınmasını istedi.

Sanık Aysel Yıldırım'ın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, Yıldırım'ın cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi için Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edilerek rapor aldırılmasına karar verdi.



FOTOĞRAFLI